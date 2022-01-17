عائلة فلسطينية تعتصم في منزلها في الشيخ جراح رفضًا لإخلائه من قبل الاحتلال

الوكيل الإخباري-تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي وآلياتها حصارها لمنزل عائلة صالحية في الشيخ جراح شرق القدس المحتلة لإجبارها على إخلائه تمهيدًا لهدمه والسيطرة على الأرض المحيطة به.

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وأفادت مراسلة "وفا" في القدس بأن المقدسي محمود صالحية يعتصم مع أولاده بداخل المنزل، مهددًا بإشعال النيران به في حال أقدم الاحتلال على إخلائه، فيما فرضت قوات الاحتلال طوقًا أمنيًّا حول البيت ومنعت طواقم الصحفيين من الاقتراب منه.



يأتي ذلك بعد أن أجبرت قوات الاحتلال، عائلة صالحية على إخلاء محتويات مشتل فخار السلام الذي تملكه في حي الشيخ جراح، بعد أن أغلقت طريقًا رئيسية مؤدية إلى الحي.



وفي تطور لاحق، اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، على عدد من المتواجدين والمتضامنين مع عائلة صالحية في الشيخ جراح شرق القدس المحتلة بالدفع والضرب، واعتقلت شابين لم تعرف هويتهما، عقب الاعتداء عليهما بالضرب.

واستدعت قوات الاحتلال آليات الهدم في حي الشيخ جراح، ما تسبب بحالة من التوتر، وسط استمرار رفض عائلة صالحية إخلاء منزلها.



وانطلقت دعوات مقدسية لمساندة العائلة والوقوف معها عقب محاولات الاحتلال إخلاءها من منزلها.



وفا

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