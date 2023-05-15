عباس يصدر قراراً بقانون يحبس ويلاحق كل من ينكر النكبة

الوكيل الاخباري - أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارا بقانون بشأن إحياء ذكرى النكبة، يتضمّن اعتبار إنكار وقوعها أو التشكيك في مجرياتها، جريمة يُعاقب عليها بالحبس، ويلاحق مرتكبوها داخل فلسطين وخارجها.



وبحسب إذاعة “ألترا” فلسطين التي قالت إنها حصلت عن نص القرار المؤرّخ في 7 أيار/ مايو 2023، موجّه من ديوان الرئاسة إلى رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، حسين الشيخ، ويحمل توقيع انتصار أبو عمارة، مدير مكتب الرئيس، ورئيس ديوان الرئاسة.

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وينص القرار على أنّ نكبة فلسطين تعتبر جزءًا لا يتجزّأ من الرواية الوطنية الفلسطينية المستندة إلى الحق التاريخي والقرارات الدولية، ويعتبر إنكار النكبة جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس بما لا يزيد عن عامين، وتتولى جهات الاختصاص ملاحقة مرتكبيها، داخل الدولة وخارجها.

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