الإثنين 15-05-2023
الوكيل الاخباري

مصدر: البعثة الدبلوماسية الأردنية بالسودان بخير

العلوم والتكنولوجيا وجودة التعليم الكويتي يبحثان التعاون

التغلب على تحديات الريادة جلسة توعوية في جامعة مؤتة

تربية الأغوار الجنوبية تطلق مبادرة "دربك آمن"

وزير الزراعة: المهرجان الدولي الخامس للتمور الأردنية في تشرين الثاني

إعلامي مصري : "لو ما أكلتش كنافة سخنة من حبيبة تبقى ماروحتش عمّان"

عباس يصدر قراراً بقانون يحبس ويلاحق كل من ينكر النكبة

مبنى السفارة الأردنية بالخرطوم يتعرض للاقتحام والتخريب

تحذير هام للاردنيين .. هذه الرسائل تعرض هاتفك للاختراق !

الملك يطمئن على صحة التل - صور

الإثنين، 15-05-2023 05:50 م

عباس يصدر قراراً بقانون يحبس ويلاحق كل من ينكر النكبة

w


الوكيل الاخباري - أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارا بقانون بشأن إحياء ذكرى النكبة، يتضمّن اعتبار إنكار وقوعها أو التشكيك في مجرياتها، جريمة يُعاقب عليها بالحبس، ويلاحق مرتكبوها داخل فلسطين وخارجها.

وبحسب إذاعة “ألترا” فلسطين التي قالت إنها حصلت عن نص القرار المؤرّخ في 7 أيار/ مايو 2023، موجّه من ديوان الرئاسة إلى رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، حسين الشيخ، ويحمل توقيع انتصار أبو عمارة، مدير مكتب الرئيس، ورئيس ديوان الرئاسة.

اضافة اعلان

 

وينص القرار على أنّ نكبة فلسطين تعتبر جزءًا لا يتجزّأ من الرواية الوطنية الفلسطينية المستندة إلى الحق التاريخي والقرارات الدولية، ويعتبر إنكار النكبة جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس بما لا يزيد عن عامين، وتتولى جهات الاختصاص ملاحقة مرتكبيها، داخل الدولة وخارجها.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
00063455920268863723410287357772

الاحتلال يعتقل شابين من القدس المحتلة

سجون

الأسرى الفلسطينيون يضربون عن الطعام ليوم واحد

احتلال 1

الاحتلال يعتقل 4 شبان من الخليل

احتلال 1

الاحتلال يعتقل شابا من طمون

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

زز

الاحتلال يغلق مداخل قرية في رام الله