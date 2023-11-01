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الأربعاء، 01-11-2023 04:06 م

عبد اللهيان: نتواصل مع السعودية وتركيا من أجل الضغط لوقف إطلاق النار في غزة

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الوكيل الإخباري - حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من تطورات جديدة في المنطقة إن استمر النزاع الذي قد ينتقل إلى مناطق أخرى.

وأضاف عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة: "اتصالاتنا مع الدول الإسلامية ومع السعودية من أجل عقد اجتماعات ومن أجل الضغط لوقف إطلاق النار وإرسال المساعدات مستمرة".

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وحذر عبد اللهيان أنه "إذا لم تتوقف حرب غزة فإن الصراع سيتوسع وسيترتب على ذلك نتائج وخيمة على الجميع وستدفع أمريكا وإسرائيل ثمنا باهظا".


ولفت إلى أنه "ستكون هناك مستجدات جديدة في المنطقة إذا استمر الصراع وقد ينتقل إلى مناطق أخرى".


وأضاف: "بات مجرد ذكر اسم حزب الله يبث الخوف لدى العدو".

 

RT

 




 

 


 

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