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الجمعة، 27-10-2023 07:13 ص

عدوان الاحتلال على غزة يتواصل لليوم الـ 21 وارتقاء أكثر من 7000 شهيد

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الوكيل الإخباري - يواصل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم عدوانه على قطاع غزة وتعمّد استهداف المدنيين لليوم الـ21 على التوالي. اضافة اعلان


ولا يزال القطاع يسجل مجازر دامية بحق عائلات، في الوقت الذي يعاني فيه الأهالي من حصار كامل، وسط مناشدات دولية عاجلة بوقف التصعيد فوراً.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 7028 شهيداً، منهم 2913 طفلاً و1709 سيدات، و 397 مسناً، إضافة الى إصابة 18 ألفاً و484 فلسطينياً بجراح مختلفة منذ 7 تشرين الأول الجاري.

وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جانب تل أبيب 1400 بينهم 309 جنود، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين.

 




 

 


 

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