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السبت، 07-10-2023 09:20 ص

"عرين الأسود" تدعو الشعب الفلسطيني إلى النفير العام

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الوكيل الاخباري - أعلنت مجموعات "عرين الأسود"، يوم السبت، النفير العام، "وبدء الهجوم الفوري من كل موقع على قوات الاحتلال ومستوطنيه"، بالتزامن مع بدء عملية "طوفان الأقصى" من قطاع غزة.

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وقالت المجموعات في بيان ، "على ذئابنا المنفردة التحرك الفوري والعاجل الآن وقبل أي شيء، وعلى جميع المقاتلين رص الصفوف والخروج للاحتلال بكمائن من الرصاص والعبوات المباركة".


ودعت الفلسطينيين للخروج بمسيرات ضخمة وعارمة وإعلاء صوت الله أكبر في كل الميادين.


وطالبت "عرين الأسود"، جميع أصحاب المحال التجارية والبيوت المنتشرة قريبًا من حواجز الاحتلال والمستوطنات سحب أجهزة التسجيل وإطفاء الكاميرات فورًا.


وقالت "على كل من يمتلك سلاحًا ولم يستخدمه للدفاع عن الدين والوطن حان الوقت لتخرج رجلًا وتؤدي ما عليك من واجب الشرف والرجولة".

 

صفا


 




 

 


 

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