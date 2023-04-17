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الإثنين، 17-04-2023 10:49 م

عشرات الآلاف يتوافدون الى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر

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الوكيل الاخباري - توافد عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الاثنين، لإحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك، على الرغم من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تحول دون وصول أعداد كبيرة من المصلين إلى القدس خاصة من فئة الشباب.

وقال شهود عيان لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في رام الله إنه مع ساعات الإفطار وصل عشرات الآلاف إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، قبيل اعتكاف ليلة الـ 27 من شهر رمضان المبارك.

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