عشرات الشهداء والجرحى بقصف الاحتلال المتواصل على غزة

الوكيل الإخباري - استُشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، منذ فجر اليوم الخميس، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.



وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد عشرات المواطنين الفلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح، في غارات الاحتلال المتواصلة على جباليا شمال قطاع غزة، وعلى عدة مناطق وسط القطاع.



واستشهد خلال الـ24 ساعة الماضية 55 مواطنا في غارات إسرائيلية على منازل المواطنين الفلسطينيين في مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

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وقصفت زوارق الاحتلال بشكل مكثف مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء، ووقوع جرحى.



وأعلنت مصادر طبية، عن استشهاد 3 جحى، بسبب نقص الإمدادات الطبية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأشارت إلى أن مئات الجرحى يفارقون الحياة، نتيجة انعدام الخدمة في مجمع الشفاء، ومستشفيات شمال غزة.