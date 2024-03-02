عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الوكيل الاخباري - اُستشهد عشرات الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأُصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

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وأفادت مصادر، بأن طيران الاحتلال شن سلسلة من الغارات على منازل الفلسطينيين في أحياء الزيتون، وتل الهوى، والصبرة، والدرج، بمدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء 10 شهداء على الأقل، وإصابة العشرات.



وأضاف، أن مدفعية الاحتلال أطلقت أكثر من 6 قذائف صوب منازل الفلسطينيين في تل الهوى، ما أدى الى إصابة خمسة مواطنين بجروح مختلفة.



وفي بيت حانون، شمال قطاع غزة، استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب سبعة آخرون، في قصف مدفعي استهدف مجموعة من الفلسطينيين، أثناء محاولتهم التقاط بعض الأعشاب، لسد جوعهم، بسبب تواصل القصف، ومنع الاحتلال من دخول المساعدات.



وفي خان يونس، جنوب قطاع غزة، استشهد فلسطينيان، وأصيب 15 آخرون بجروح، بينهم أطفال، جراء قصف الاحتلال المدفعي على المناطق الوسطى والشرقية.

وفي رفح، قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في حي الشابورة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين، واصابة آخر، وجرى نقلهم إلى المستشفى الكويتي.