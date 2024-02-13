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الثلاثاء، 13-02-2024 07:40 ص

شهداء وجرحى بقصف مدفعي لمناطق متفرقة من قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - استُشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، في غارات وقصف مدفعي اسرائيلي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

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ففي ساعات فجر اليوم الـ 130 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، أفادت مصادر صحية باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة قدوحة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
واستشهدت طفلة وأصيب 4 فلسطينيين آخرين على الأقل جراء قصف الاحتلال على حي البرازيل في رفح.


وأفادت مصادر بسماع دوي انفجارات عنيفة في المناطق الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.


كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والغربية لخان يونس جنوبي قطاع غزة، وقال فلسطينيون أن التيار الكهربائي انقطع بالكامل عن مجمع ناصر الطبي في المدينة.


وكان قد استُشهد 7 فلسطينيين، وأصيب 14 من الطواقم الطبية والنازحين، أمس الإثنين، بنيران قناصة الاحتلال في ساحات مجمع ناصر الطبي، في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.


وفي مخيم المغازي وسط القطاع أصيب عدد من الفلسطينيين  بقصف طائرات الاحتلال الحربية.


وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28340 شهيدا، و67984 جريحا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.


 




 

 


 

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