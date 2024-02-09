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الجمعة، 09-02-2024 09:17 ص

عشرات الشهداء والجرحى في قصف للاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - استشهد وأصيب، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، عشرات الفلسطينيين في قصف صاروخي ومدفعي للاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

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وقالت مصادر إن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات طالت عدة منازل في أحياء مدينة غزة وتحديدا في الرمال والصبرة والزيتون وتل الهوا والشيخ عجلين، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.


وأشار إلى أن مركبات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى الأماكن المستهدفة بسبب القصف الصاروخي والمدفعي وإطلاق النار من الطائرات المسيرة على كل ما يتحرك.


وأضاف أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت قذائف على منطقة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.


وفي السياق ذاته، استشهد ثمانية فلسطينيين بينهم نساء وأطفال بقصف صاروخي للاحتلال استهدف منزلين لعائلتي السيد والنحال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.


كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.


وأشارت المصادر إلى ارتقاء عدد من الشهداء جراء تواصل القصف المدفعي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد شاب ومسن في محيط مستشفى ناصر بخان يونس، في رصاص قناصة الاحتلال.


كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.


 




 

 


 

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