عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الوكيل الاخباري - استشهد عشرات الشهداء غالبيتهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، الذي يشهد قصفا عنيفا، جوا وبرا وبحرا، لليوم الـ 155 على التوالي.

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وأفادت مصادر٬ باستشهاد ستة فلسطينيين فجر اليوم السبت، في قصف الاحتلال المدفعي لعدد من المنازل في حي الزيتون بمدينة غزة.



كما استشهد داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة 3 أطفال بسبب سوء التغذية والمجاعة، ما يرفع حصيلة ضحايا سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال منذ بدء العدوان إلى 23.



وفي جباليا شمال القطاع، ارتقى 9 فلسطينيين بينهم أطفال، في قصف مدفعي استهدف منازل الفلسطينيين.



واستشهد خمسة فلسطينيين في قصف مدفعي استهدف مدينة دير البلح وأطراف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.



وفي خان يونس جنوب القطاع، استشهد منذ الليلة الماضية وحتى فجر اليوم، 23 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات استهدفت عددا من منازل الفلسطينيين.