عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وأمام بابي الأسباط والقاطنين في المنطقة الشرقية منه، وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.



ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات من المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا، وتتصاعد حدة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية.



بترا

