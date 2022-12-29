عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط دعوات للمشاركة الواسعة في إحياء الفجر العظيم غدًا الجمعة.

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وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى وبالجهة الشرقية منه.



وواصلت قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.



وتواصلت الدعوات الفلسطينية إلى ضرورة الحشد والرباط الواسع في المسجد الأقصى والمشاركة في الفجر العظيم غدًا، لإفشال كل مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

صفا