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الخميس، 25-05-2023 08:31 ص

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقصى


الوكيل الاخباري - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال، في ذكرى ما يسمى "عيد نزول التوراة".

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وانتشرت قوات الاحتلال في باحات الأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين الاستفزازية وجولاتهم، وذلك بعد دعوة ما ستسمى "جماعات الهيكل" المزعوم، إلى تنفيذ اقتحامات جماعية للأقصى.


وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى، إضافة إلى رقصات وترانيم قبالة أبواب الأقصى وفي البلدة القديمة.


ومنعت قوات الاحتلال من هم دون الخمسين عاما من دخول الأقصى لأداء صلاة العشاء أمس، وفجر اليوم الخميس، في خطوة استباقية لتأمين اقتحامات المستوطنين، فأدى الأهالي الصلاة عند أبواب الأقصى.

 

وفا


 




 

 


 

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