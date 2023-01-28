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السبت، 28-01-2023 09:39 م

عملية إطلاق نار على مطعم تابع للاحتلال جنوب أريحا

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الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، رسميا عن محاولة تنفيذ عملية إطلاق نار استهدفت مطعم إسرائيلي على مفرق “ألموغ” جنوبي أريحا.

وبحسب بيان جيش الاحتلال: “بسبب عطل في السلاح تمكن فلسطيني من إطلاق رصاصة واحدة فقط والفرار من المكان دون وقوع إصابات، مشيرا الى أن قوات الجيش والشرطة تقوم بتمشيط المكان.

وذكرت قناة العبرية أن فلسطينيان وصلا في مركبة لتقاطع ألموج أحدهما أطلق عيار ناري وتوقف سلاحه ثم هرب بمركبة مع مسلح آخر.

وفي أعقاب العملية أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدخلي مدينة أريحا الشمالي والجنوبي.

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