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الثلاثاء، 09-04-2024 08:35 م

غالانت: إسرائيل لم تحدد بعدُ موعدا لعملية رفح

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الوكيل الاخباري- قال موقع أكسيوس الإخباري الأميركي إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أبلغ نظيره الأميركي لويد أوستن أن إسرائيل لم تحدد بعد موعدا لعملية في رفح.اضافة اعلان


وأمس الاثنين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تم تحديد موعد الاجتياح الإسرائيلي لرفح، الملجأ الأخير للفلسطينيين النازحين في قطاع غزة، دون الكشف عن هذا الموعد.

وأضاف نتنياهو "تلقيت تقريرا مفصلا عن المحادثات في القاهرة، ونحن نعمل دون كلل لتحقيق أهدافنا، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع رهائننا وتحقيق النصر التام على حماس".

 




 

 


 

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