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الجمعة، 03-09-2021 06:32 م

غزة.. انتشال جثماني فلسطينيَين من نفق حدودي مع مصر

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الوكيل الاخباري - انتشلت الأطقم الطبية والدفاع المدني في قطاع غزة، عصر الجمعة، جثماني فلسطينيَين اثنين، فُقدت آثارهما في نفق تجاري بمدينة رفح (جنوب) على الحدود مع مصر.

وقال مسؤول أمني فلسطيني، فضل عدم الكشف عن هويته إن الشابين: وسام عياد (22 عاماً)، وعيسى أبو الحسوم (25 عاماً)، فقدا مساء الخميس خلال تواجدهما في نفق تجاري على الحدود مع مصر في منطقة رفح جنوبي القطاع، وتم انتشال جثمانيهما اليوم (الجمعة).

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