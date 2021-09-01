إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي لتظاهرة سلمية شرق رفح

الوكيل الإخباري - أصيب فلسطينيون بالاختناق، مساء الأربعاء، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لتظاهرة سلمية، شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن جنود وقناصة الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم العسكرية المقامة شرق القطاع، أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مئات الشبان الذين يتظاهرون على مقربة من السياج الفاصل شرق المحافظة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.



وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل إنارة وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، وفق وفا.



وأوضحت، أن قطاع غزة يشهد لليوم الخامس على التوالي فعاليات للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة، وبلدة جباليا ومحافظتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.



مراسل "المملكة" أشار، السبت، إلى عودة فعاليات "الإرباك الليلي" في غزة بشكل رسمي بعد توقفها نهاية عام 2018.