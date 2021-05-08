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السبت، 08-05-2021 09:09 ص

غزة تستأنف الإرباك الليلي وإطلاق البالونات الحارقة ردا على أحداث القدس

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الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعات شبابية تطلق على نفسها "سواعد الانتفاضة" ووحدات "الشهيد وديع حداد" التابعة للجبهة الشعبية، حالة النفير العام في قطاع غزة، ردا على أحداث القدس.

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وقالت مجموعة "سواعد الانتفاضة" في بيان، إن "وحدات البالونات" بدأت منذ الساعة الأولى فجر اليوم السبت، بإطلاق عشرات البالونات صوب المستوطنات التابعة للاحتلال الإسرائيلي في محيط قطاع غزة.

ودعت المجموعة إلى جمع وإشعال مئات الإطارات على امتداد السلك الشائك شرق قطاع غزة، اعتبارا من صباح اليوم السبت، معلنة استئناف "الإرباك الليلي"، حيث سيبدأ التجمع بعد الساعة الثامنة من مساء اليوم في كافة مخيمات العودة شرق القطاع.

بدورها، أعلنت وحدات "الشهيد وديع حداد للشباب الثائر" التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن عناصرها بدأوا بالتجهيز لتفعيل أدوات المقاومة الخشنة وفي مقدمها إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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