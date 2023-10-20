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الجمعة، 20-10-2023 11:14 ص

غضب داخل الخارجية الأميركية

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الوكيل الاخباري - يؤدي النهج الذي يتبعه الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه أعمال العنف المستمرة في إسرائيل وفلسطين إلى تأجيج التوترات المتصاعدة في الوكالة الحكومية الأميركية الأكثر مشاركة في السياسة الخارجية وهي وزارة الخارجية الامريكية.اضافة اعلان



وقال مسؤولون لموقع صحيفة "هفينغتون بوست" Huffington Post، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وكبار مستشاريه يتجاهلون الإحباط الداخلي الكبير.


وقال بعض موظفي الوزارة إنهم يشعرون كما لو أن بلينكن وفريقه غير مهتمين بنصيحة خبرائهم بينما يركزون على دعم العملية الإسرائيلية المتوسعة في غزة، حيث تتمركز حركة حماس الفلسطينية.


وقال أحد مسؤولي وزارة الخارجية: "هناك تمرد داخل وزارة الخارجية على جميع المستويات".

 




 

 


 

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