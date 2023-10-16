الإثنين 16-10-2023
الوكيل الاخباري

الناطق باسم سرايا القدس متوعدا لجنود الاحتلال: أهلا بكم في الجحيم

غوتيريش يحذر من أن الشرق الأوسط بات "على شفير الهاوية"

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

وفيات الاثنين 16/ 10/ 2023

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية تجاه مواقع إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد الأسرى الإسرائيليين لدى القسام

الاحتلال يقتحم عدة قرى في محافظة جنين

شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية عنيفة في غزة

الجيش الإسرائيلي: قادرون على القتال في جبهتين أو أكثر

الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة قتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى

عاجل

المستشفى الميداني الأردني في غزة يواصل تقديم خدماته

الإثنين، 16-10-2023 06:21 ص

غوتيريش يحذر من أن الشرق الأوسط بات "على شفير الهاوية"

ن


الوكيل الاخباري - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذرا من أن الشرق الأوسط بات "على شفير الهاوية".

اضافة اعلان


وقال غوتيريش في بيان صدر عن مكتبه، إن "المياه والكهرباء والإمدادات الأساسية الأخرى تنفذ من غزة".


وأضاف أن مخزونات الأمم المتحدة من الإمدادات الغذائية والطبية والوقود في مصر والأردن والضفة الغربية وإسرائيل "يمكن إرسالها في غضون ساعات"، مضيفا أن طواقم الأمم المتحدة "تحتاج أن تكون قادرة على إدخال هذه الإمدادات إلى جميع أنحاء غزة بأمان وبدون تأخير".

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
نن

الناطق باسم سرايا القدس متوعدا لجنود الاحتلال: أهلا بكم في الجحيم

image_processing20231012-13199-4z6gfg

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا بينهم سيدة ثمانينية وفتاة من القدس

652c12ca42360415b920650c (1)

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان في الخليل

372920

عباس: سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني

652c49ae4c59b7554b62a742

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية تجاه مواقع إسرائيلية

652c2f324c59b748a175fa4f

الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد الأسرى الإسرائيليين لدى القسام

أخبار متعلقة
444444

قرار مصري عاجل: عبور الأجانب من رفح مقابل إدخال المساعدات لغزة

1696765006319

الاحتلال يقطع المياه عن غزة

56

9 شهداء من عائلة واحدة بقصف الاحتلال لبيت حانون

1304b087e668e4b424cb981a8b4d2ee4cf68acd2

تقرير أمريكي: إسرائيل طلبت من مصر التوسط لإطلاق سراح الاسرى لدى المقاومة

dKsc9

القسام : تمكنا من تنفيذ عمليات تسلل جديدة

000

فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية