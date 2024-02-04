فرنسا: نعمل مع مصر من أجل الوصول إلى دولة فلسطينية

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أعلنت فرنسا، اليوم الأحد، أنها تعمل مع مصر من أجل الوصول إلى "دولة فلسطينية"، واتفقت معها القاهرة في وجهة النظر ذاتها.وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في مؤتمر صحفي من القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري، إن "غزة يجب أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المقبلة".وأضاف: "نعمل مع مصر من أجل الوصول إلى الدولة الفلسطينية"، معتبرا أن "الفلسطينيين والإسرائيليين لهم الحق في العيش جنبا إلى جنب".وقال سيجورنيه إن جولته في المنطقة تهدف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، والبحث عن حل سياسي.