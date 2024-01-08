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الإثنين، 08-01-2024 09:56 ص

مدير منظمة الصحة العالمية: حمام الدم في قطاع غزة يجب أن يتوقف

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على ضرورة وقف حمام الدم المستمر في قطاع غزة منذ 3 أشهر.

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وقال غيبريسوس عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تلقت منظمة الصحة العالمية تقارير مثيرة للقلق عن اشتداد القتال وأوامر الإخلاء المستمرة بالقرب من مستشفى الأقصى المهم للغاية في وسط غزة".


ولفت غيبريسوس إلى أن وفدا من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية زار مستشفى الأقصى، ورأى عددا هائلا من الجرحى الذين يتم نقلهم لتلقي العلاج العاجل.


وأردف بقوله، "لا توجد مستشفيات تعمل بكامل طاقتها في شمال غزة، حيث تم إلغاء مهمة أخرى لمنظمة الصحة العالمية اليوم، بسبب المخاطر وعدم الحصول على التصاريح اللازمة، وفي أماكن أخرى من غزة لا يعمل سوى عدد قليل من المرافق الصحية".


 




 

 


 

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