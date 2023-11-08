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فلسطين تخاطب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تهديدات استخدام سلاح نووي

الأربعاء، 08-11-2023 11:25 م

فلسطين تخاطب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تهديدات استخدام سلاح نووي

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الوكيل الإخباري - بعث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، مخاطبة عاجلة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا رافائيل ماريانو غروسي على إثر تهديد وزير إسرائيلي بقنبلة نووية

وأكد المالكي أن ما قاله الوزير الإسرائيلي بأن "إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة كان أحد الاحتمالات" متسق تماما مع الخطاب السائد في إسرائيل، ويشكل اعترافا رسميا بامتلاك إسرائيل أسلحة نووية، وأسلحة دمار شامل.

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وشدد المالكي في رسالته على أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، قامت بتطوير أسلحة نووية بشكل غير قانوني، ورفضت الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، ورفضت الخضوع لأي أنظمة مراقبة أو ضمانات، وهي الآن تعمل على تأجيج الصراع وتعميق احتلالها من خلال هذا التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.


وفي هذا الصدد، ذكر المالكي بأن التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد دولة واحدة هو تهديد لجميع البلدان، وبالتالي يتطلب اهتماما فوريا وعاجلا من وكالة الطاقة الذرية، والدول الأعضاء.


كما طالب وزير الخارجية الفلسطيني، وكالة الطاقة الذرية وجميع الدول الأعضاء بإدانة التهديدات التي توجهها إسرائيل ومسؤوليها، واتخاذ جميع التدابير المتاحة تحت تصرفهم لتحييد هذا التهديد الواضح لحق الشعب الفلسطيني والدول المحيطة به في الحياة.

 

RT

 




 

 


 

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