فلسطين .. مستوطنون يعتدون على مساكن فلسطينية

الوكيل الإخباري - نشرت منظمة للاحتلال صورا لمجموعة من المستوطنين الملثمين يرشقون بالحجارة منازل قرية فلسطينية في شمال الضفة الغربية.

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وأكدت أن الرشق كان يجري على مرأى من جنود الاحتلال الذين لم يوقفوا الاعتداء.



واستمر هذا الهجوم على قرية بورين، المحاذية لنابلس، لنحو 20 دقيقة، بينما كان جنديان من الاحتلال على الأقل، خلال ذلك، يتنقلان بين الشباب اليهود الملثمين دون منعهم.

المصدر : روسيا اليوم

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