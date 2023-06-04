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الأحد، 04-06-2023 07:20 ص

فلسطين .. مقتل رجل وإصابة طفل بجريمة في الرملة

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الوكيل الإخباري - لقي رجل مصرعه وأصيب طفل بجروح، الليلة الماضية، في جريمة إطلاق نار في مدينة الرملة داخل أراضي الـ48.

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وأفادت مصادر بأن "رجل في الأربعينيات من عمره وطفل (16 عاما) أصيبا بجروح في جريمة إطلاق نار وقعت بحي الجواريش في الرملة، ونقلا إلى المستشفى، حيث أعلنت الطواقم الطبية وفاة الرجل متأثرا بإصابته الحرجة، في حين وصفت حالة الطفل بالمتوسطة".


وبهذه الجريمة، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام 1948 منذ مطلع العام الجاري إلى 81 قتيلا، بينهم 6 نساء قتلن في جرائم عنف مختلفة، وطفلان على الأقل.

 

وفا


 




 

 


 

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