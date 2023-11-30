فيديو- الاحتلال يقتحم منزل منفذي عملية إطلاق النار في القدس المحتلَّة

الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن شرطة الاحتلال اقتحمت منزل عائلة منفذي عملية إطلاق النار بالقدس واعتقلت عددا من أفرادها.





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وقالت وكالة الانباء الفلسطينية ان شقيقان استشهدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن جيش الاحتلال أطلق الرصاص صوب الشقيقين مراد (38 عاما)، وابراهيم نمر (30 عاما)، من بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، بحجة تنفيذهما عملية إطلاق نار صوب مستعمرين في محطة انتظار حافلات، ما أدى إلى استشهادهما.



وأعلنت المصادر ذاتها، عن مقتل ثلاثة اسرائيليين ، واصابة اخرين ووصفت اصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة، جراء عملية إطلاق النار.

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