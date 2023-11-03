الجمعة 03-11-2023
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الجمعة، 03-11-2023 08:59 ص

مقدسيون يصلون بباب الأسباط بعد منعهم من دخول الأقصى- فيديو

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الوكيل الاخباري- أدى مقدسيون صلاة الفجر عند باب الأسباط، بعد منع قوات الاحتلال الإسرائيلي دخولهم للبلدة القديمة بالقدس المحتلة، والمسجد الأقصى.

يأتي ذلك وسط قيود مشددة تفرضها قوات الاحتلال على الفلسطينيين في القدس المحتلة، بالتوازي مع حملات دهم واعتقال في أحياء المدينة والبلدات القريبة منها.

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