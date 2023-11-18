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السبت، 18-11-2023 09:13 ص

فيديو- اللحظات الأولى لقصف الاحتلال مبنى شرق نابلس ما ادى لارتقاء 5 شهداء

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الوكيل الإخباري- وثق مقطع فيديو اللحظات الاولى لاستهداف الاحتلال لمبنى في مخيم بلاطة شرق نابلس ما ادى لارتقاء 5 شهداء .

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وذكر مراسل قناة الجزيرة ان 5 فلسطينيين ارتقوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي لمقر حركة فتح في مخيم بلاطة شرقي نابلس في الضفة الغربية فجر اليوم السبت .


واضاف المراسل أن طائرة مسيرة قصفت مقر الحركة وسط المخيم حيث كان يتواجد فيه عدد من الشبان.



 




 

 


 

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