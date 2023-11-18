فيديو- اللحظات الأولى لقصف الاحتلال مبنى شرق نابلس ما ادى لارتقاء 5 شهداء

الوكيل الإخباري- وثق مقطع فيديو اللحظات الاولى لاستهداف الاحتلال لمبنى في مخيم بلاطة شرق نابلس ما ادى لارتقاء 5 شهداء .
وذكر مراسل قناة الجزيرة ان 5 فلسطينيين ارتقوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي لمقر حركة فتح في مخيم بلاطة شرقي نابلس في الضفة الغربية فجر اليوم السبت .
واضاف المراسل أن طائرة مسيرة قصفت مقر الحركة وسط المخيم حيث كان يتواجد فيه عدد من الشبان.
مواقع اعلام فلسطينية : اللحظات الأولى لقصف الاحتلال مبنى في #مخيم_بلاطة شرق #نابلس ما ادى لارتقاء 5 شهداء#الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/xsjywBFFSl— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 18, 2023