فيديو- اللحظات الأولى لقصف الاحتلال مبنى شرق نابلس ما ادى لارتقاء 5 شهداء

الوكيل الإخباري- وثق مقطع فيديو اللحظات الاولى لاستهداف الاحتلال لمبنى في مخيم بلاطة شرق نابلس ما ادى لارتقاء 5 شهداء .



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وذكر مراسل قناة الجزيرة ان 5 فلسطينيين ارتقوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي لمقر حركة فتح في مخيم بلاطة شرقي نابلس في الضفة الغربية فجر اليوم السبت .



واضاف المراسل أن طائرة مسيرة قصفت مقر الحركة وسط المخيم حيث كان يتواجد فيه عدد من الشبان.

