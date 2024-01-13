فيديو- الهلال الأحمر ينشر مشاهد لعلاج الجرحى بخان يونس

الوكيل الإخباري- نشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مشاهد لعلاج جرحى القصف من داخل مستشفى الأمل التابع للجمعية، في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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وقالت الجمعية إنه رغم شح الإمدادات الطبية والوقود اللازم لتشغيل مولد الكهرباء، فإن المستشفى يواصل تقديم خدماته الطبية للمصابين جراء العدوان المتواصل على القطاع المحاصر.



وقد استهدف الاحتلال عدة مرات طواقم الهلال الأحمر ومراكزه الصحية جنوبي القطاع وشماله، مما أسفر عن استشهاد أفراد من طواقمه ومصابين كان يحاول علاجهم.



كما اعتقل جنود الاحتلال آخرين كانوا في مراكز الجمعية، بعضهم لم يعرف مصيره إلى الآن.