فيديو - بعد محاولتهما طعن جنود إسرائيليين .. استشهاد فلسطينيين اثنين في الخليل

الوكيل الاخباري - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على فلسطينيين اثنين بعد محاولتهما طعن جنود عند حاجز عسكري قرب الخليل.



وأفادت وكالات الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مفترق قرية بيت عنون شمال شرق الخليل.





وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بكثافة صوب شابين على مفترق بيت عنون، ما أدى إلى اصابتهما بشكل مباشر، فيما منعت طواقم الإسعاف من الوصول اليهما.





وتشهد الضفة الغربية المحتلة موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة الذي خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء.



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