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الأربعاء، 17-04-2024 10:50 ص

إصابات بالاختناق خلال حملة مداهمات في الخليل

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الوكيل الاخباري - أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام، خلال مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عددا من الأحياء في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وتنفيذها حملة اعتقال واحتجاز طالت 9 فلسطينيين على الأقل.اضافة اعلان



وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن عمليات الدهم والاعتقال تركزت في مناطق: عصيدة، وخلة العين، والحارة التحتا، ووسط البلدة، حيث اقتحم جنود الاحتلال أكثر من عشرة منازل، حيث تخلله إلحاق أضرار بممتلكات المواطنين.


واعتقلت قوات الاحتلال كلا من: يوسف محمد محمود العلامي، ومحمد وحيد حمدي أبو ماريا، وحمدي محمد حمدي أبو ماريا، وعمار يحيى عبد الله عوض، ومروان رشيد أحمد صبارنة، وخضير يوسف خضير عوض، ويوسف سعيد علي صبارنة، ومصعب محمد يونس صبارنة، ويحيى فلاح حمدي أبو ماريا، ونقلتهم إلى مستعمرة "كرمي تسور" المقامة على أراضي البلدة، وأجرت تحقيقات معهم استمرت لساعات قبل إطلاق سراحهم.



 




 

 


 

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