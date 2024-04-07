الأحد 07-04-2024
الوكيل الاخباري
 

متحدث عسكري إسرائيلي: الجيش سحب معظم قواته من جنوب غزة

شهداء ومصابون في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة

مفتي القدس: صلاة عيد الفطر الساعة 5:50 دقيقة صباحا

هيئة البث الإسرائيلية: انتهاء المناورات البرية بغزة وخروج الفرقة 98 من خان يونس

كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن اليوم؟

60 مليون دولار تجارة الأردن وقطر خلال الربع الأول من العام

النيابة العامة: الإفراج عن 8 آلاف و454 نزيلا بالعفو العام

تمديد ساعات عمل حافلات التردد السريع وباص عمان في الأيام الأخيرة من رمضان

إصابة إسرائيليين في إطلاق نار استهدف حافلة شرق قلقيلية

قرار هام من نيوزيلندا حول تأشيرات العمل للمهاجرين إليها

الأحد، 07-04-2024 11:31 ص

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من محافظة الخليل

احتلال 55


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 4 فلسطينيين من محافظة الخليل.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطيني أيمن نادر مسالمة من بلدة إذنا غرب الخليل، ومحمد حاتم أبو رجب من بلدة يطا جنوب الخليل، بعد ان داهمت منزليهما وفتشتهما.


وأكد الناشط محمد عوض أن قوات الاحتلال داهمت مناطق القرن والطواحين في بيت أُمَّر شمال الخليل واعتقلت الشاب علاء سعدي محمد بدر أبو عياش (25 عاما)، والأسير المحرر عايش أحمد مرشد عوض (37 عاما)، وتم نقلهم إلى معسكر عتصيون شمال البلدة.


وأشار إلى أن قوات الاحتلال فتشت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
شهداء

شهداء ومصابون في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة

وو

مفتي القدس: صلاة عيد الفطر الساعة 5:50 دقيقة صباحا

ط

هيئة البث الإسرائيلية: انتهاء المناورات البرية بغزة وخروج الفرقة 98 من خان يونس

888

إصابة إسرائيليين في إطلاق نار استهدف حافلة شرق قلقيلية

بايد

سي إن إن: بايدن هدد نتنياهو بعواقب وخيمة إذا لم تغير إسرائيل طريقة حربها بغزة

اسعاف

إصابة 3 فلسطينيين بجروح خطيرة بنيران الاحتلال بالضفة الغربية

أخبار متعلقة
احتلال 55

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الخليل بينهم طفل

احتلال 5

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من الخليل بينهم طفل

320241015947436127894

الاحتلال يعتقل فلسطينيا في الخليل

2024_03_04_01_25_28

الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من بدو شمال غرب القدس

الاحتلال 7

قوات الاحتلال تقتحم مدينة رام الله وبلدة بيرزيت

شهدا

عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة