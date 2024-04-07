الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من محافظة الخليل

الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 4 فلسطينيين من محافظة الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطيني أيمن نادر مسالمة من بلدة إذنا غرب الخليل، ومحمد حاتم أبو رجب من بلدة يطا جنوب الخليل، بعد ان داهمت منزليهما وفتشتهما.



وأكد الناشط محمد عوض أن قوات الاحتلال داهمت مناطق القرن والطواحين في بيت أُمَّر شمال الخليل واعتقلت الشاب علاء سعدي محمد بدر أبو عياش (25 عاما)، والأسير المحرر عايش أحمد مرشد عوض (37 عاما)، وتم نقلهم إلى معسكر عتصيون شمال البلدة.



وأشار إلى أن قوات الاحتلال فتشت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها.

