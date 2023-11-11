فيديو- قصف عنيف على بوابة مستشفى الشفاء

الوكيل الإخباري- جدد جيش الاحتلال الاسرائيلي القصف على محيط مستشفى الشفاء مستهدفا البوابة بقصف عنيف .



وحذرت وسائل اعلام فلسطينية من تكثيف جيش الاحتلال الاسرائيلي الليلة القصف على محيط مستشفى الشفاء



وعلق مدير المستشفى ان جيش الاحتلال يريد إخراج كل المنظومة الصحية في غزة عن الخدمة، لأنه يريد أن يموت الناس جوعا وعطشا ومرضا.



وحذرت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" من تداعيات تصعيد الاحتلال وقصفه في محيط مجمع الشفاء وقالت :" نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية" .

اضافة اعلان