حماس تدعو ليوم غضب ودمار على الاحتلال في الضفة الغربية

الوكيل الاخباري - دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان صحفي لتواصل وتصاعد الفعل المقاوم بوجه الاحتلال في كل المناطق والساحات، وجعل يوم الجمعة يوم غضب ونار ودمار على الاحتلال ومستوطنيه.



وباركت الحركة في بيانها عمليات المقاومة النوعية في الضفة الغربية التي نفذها الشعب الثائر بوجه الاحتلال ومستوطنيه.



وحيت جماهير شعبها في الضفة الغربية الذين هبوا للانخراط في طوفان الأقصى؛ ولبوا النداء للتصدي للاحتلال ومستوطنيه وأشعلوا نقاط المواجهة والتماس معه في المناطق كافة.



وشدت على أيدي المقاومة الباسلة وعملياتها النوعية، وخاصة عمليات إطلاق النار التي تصاعدت في الساعات الأخيرة بالقدس وقلقيلية وجنين وغيرها من المناطق.

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