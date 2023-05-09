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الثلاثاء، 09-05-2023 11:37 ص

فيديو - لحظة رعب لطفلة فلسطينية فارة من جنود الاحتلال بإقتحام نابلس

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الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء لطفلة فلسطينية لم تبلغ الـ 6 أعوام خلال فرارها من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بقرية القريون في نابلس.

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وأثار الفيديو موجة غضب نحو العدوان الإسرائيلي خلال اقتحام نابلس صباح اليوم وأظهر الفيديو طفلة فلسطينية تحمل حقيبة مدرسية على ظهرها فارة من جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يحملون أسلحتهم خلفها .


وكانت جنود الاحتلال اقتحمت حارة القريون في البلدة القديمة من مدينة نابلس، وحاصرت عدد من المنازل.


 




 

 


 

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