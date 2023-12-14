فيديو - يدمي القلوب.. نازح في غزة يحمل جثة طفلة بين مياه الأمطار

الوكيل الاخباري - منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، والعالم يقف أمام مشاهد تدمي القلوب وتعجز العقول في بعض الأحيان عن استيعابها، نظراً لأنها تنتهك كل معاني الإنسانية.

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آلاف المشاهد تملأ المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، ويتم مشاركتها على نطاق واسع، علّ وعسى يتحرك الضمير العالمي لوقف نزيف الدماء في قطاع غزة.



ومن بين تلك المشاهد التي تقشعر لها الأبدان، مقطع تم تداوله بكثافة لفلسطيني نازح في غزة يحمل جثة طفلة بين يديه، ربما تكون لابنته أو أخته الصغيرة، ويحاول بمشقة بالغة العبور بها بين مياه الفيضانات التي نتجت عن الأمطار الغزيرة، ليصل بها إلى المكان الذي سيدفنها فيه.

