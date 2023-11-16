الخميس 16-11-2023
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 16-11-2023 02:38 م

"عمل بطولي" .. أول تعليق من حماس على عملية النفق بالضفة الغربية

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الوكيل الاخباري - قال القيادي في حركة حماس فوزي برهوم، إن عملية النفق قرب بيت لحم بالضفة الغربية "عمل بطولي وشجاع وامتداد للفعل المقاوم العسكري المسلح الدائر في قطاع غزة، كخيار أوحد في مواجهة العدوان الإسرائيلي في كل ساحات الوطن".

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وأضاف أن "هذه العملية البطولية تأكيد على أن إرادة الشعب ‏الفلسطيني وبندقية المقاومة هي الخيار الأمثل في مواجهة العدوان والاحتلال والدفاع عن المقدسات، ‏وهي رسالة الى العالم أجمع وخاصة الدول الداعمة للنازية الإسرائيلية".


وأكد أن "كل حالات الدعم والتأييد للإحتلال الإسرائيلي ونازيته وإرهابه لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة مقاومته بكل أشكالها ضد هذا الإحتلال المجرم، وأن قضية فلسطين قضية حية لا تموت حتى ‏النصر والتحرير".


 




 

 


 

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