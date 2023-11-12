الأحد 12-11-2023
الوكيل الاخباري

طهران تبدي رأيها ببيان القمة العربية الإسلامية الصادر أمس في الرياض

صحة غزة: الأكسجين لم يعد متوفرا في مجمع الشفاء الطبي

الطوارئ الروسية: أكثر من 60 مواطنا روسيا عبروا معبر رفح اليوم وأصبحوا في الأراضي المصرية

حزب الله: استهدفنا بصواريخ موجهة جرافة إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة لمساعدة سكان غزة

شاهد بالفيديو .. صواريخ المقاومة تمطر على الأراضي المحتلة

وكيل وزارة الصحة في غزة: مرضانا يموتون أمام أعيننا ولا نستطيع أن نحرك ساكنا

آليات الاحتلال الإسرائيلي تواجه عش الدبابير في مخيم جنين - فيديو

مدير الأمن العام يحاضر في كلّية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

بهاون من العيار الثقيل .. كتائب القسام تقصف تحشدات لجيش الاحتلال

عاجل

صحة غزة: الأكسجين لم يعد متوفرا في مجمع الشفاء الطبي

الأحد، 12-11-2023 02:08 م

فيديو - 8 مصابين إسرائيليين بصواريخ من لبنان

ح


الوكيل الاخباري - قال الإسعاف الإسرائيلي إن 6 إسرائيليين أصيبوا، أحدهم في حالة حرجة، إثر سقوط صاروخ مضاد للدروع في مستوطنة أفيفيم على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

اضافة اعلان

 

كما أعلن الناطق العسكري الإسرائيلي إصابة إسرائيليين اثنين بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان على مستوطنة دوفيف بالجليل الأعلى.


في المقابل، أفادت مصادر إن قصفا إسرائيليا بالقنابل الحارقة استهدف محيط بلدة يارون جنوبي لبنان.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9

صحة غزة: الأكسجين لم يعد متوفرا في مجمع الشفاء الطبي

65508161423604758f027f02

الطوارئ الروسية: أكثر من 60 مواطنا روسيا عبروا معبر رفح اليوم وأصبحوا في الأراضي المصرية

تتت

حزب الله: استهدفنا بصواريخ موجهة جرافة إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف

1

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة لمساعدة سكان غزة

ممم

شاهد بالفيديو .. صواريخ المقاومة تمطر على الأراضي المحتلة

GettyImages-1763980045

وكيل وزارة الصحة في غزة: مرضانا يموتون أمام أعيننا ولا نستطيع أن نحرك ساكنا

أخبار متعلقة
منن

قرار اسرائيلي بإخلاء 14 مستوطنة على حدود لبنان

ز

وزير الخارجية الأميركية يحذر لبنان

1020232114440252481298

صحيفة لبنانية تكشف: هذا ما يُعدّه حزب الله للاحتلال

و

قيادي بحزب الله: حاضرون في كل جبهة بصواريخنا وسلاحنا

دد

حال اتساع رقعة الحرب.. هل تصمد "القبة الحديدية" ؟

٦

الاحتلال يعلن مقتل ضابط احتياط إسرائيلي على الحدود مع لبنان