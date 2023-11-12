فيديو - 8 مصابين إسرائيليين بصواريخ من لبنان

الوكيل الاخباري - قال الإسعاف الإسرائيلي إن 6 إسرائيليين أصيبوا، أحدهم في حالة حرجة، إثر سقوط صاروخ مضاد للدروع في مستوطنة أفيفيم على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

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كما أعلن الناطق العسكري الإسرائيلي إصابة إسرائيليين اثنين بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان على مستوطنة دوفيف بالجليل الأعلى.



في المقابل، أفادت مصادر إن قصفا إسرائيليا بالقنابل الحارقة استهدف محيط بلدة يارون جنوبي لبنان.

