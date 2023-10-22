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الأحد، 22-10-2023 12:27 م

قرار اسرائيلي بإخلاء 14 مستوطنة على حدود لبنان

منن


الوكيل الاخباري - قررت هيئة الطوارئ الإسرائيلية اخلاء 14 مستوطنة متاخمة للحدود مع لبنان بمنطقة الجليل الأعلى واصبع الجليل وذلك مع استمرار استهداف بعضها بالصواريخ الموجهة من حزب الله.

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وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان الاخلاء يشمل المستوطنات التي تبعد حتى دائرة 5 كم من الحدود اللبنانية وهي " شنير ، دان ، بيت هيلل ، شآر يشوف ، هغوشريم ، ليمان ، متسوبا ، ايالون ، غورين، غرنوت هغاليل ، ايفن مناخيم ، ساسا ، تسفعون ورمون نفتالي".


وبينت الصحيفة أن قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال أبلغت مسؤولي مجالس المستوطنات بالقرار ، حيث سيتم اخلاؤهم الى مناطق بديلة في الوسط والجليل الأسفل.


 




 

 


 

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