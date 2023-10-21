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السبت، 21-10-2023 10:16 ص

حال اتساع رقعة الحرب.. هل تصمد "القبة الحديدية" ؟

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الوكيل الاخباري - شككت تقارير غربية في قدرة منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية، التي تُوصف بـ"حصن إسرائيل الدفاعي"، على الصمود حال اتساع صراع غزة، وتحوله إلى نزاع إقليمي حال دخول أطراف أخرى مثل "حزب الله" في دولتي لبنان والعراق، ودول إقليمية أخرى.

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وقالت وكالة بلومبيرغ، إن منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية للدفاع الجوي قد لا تتحمل الضربات الصاروخية في حال اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.


وما زاد تلك التكهنات، عزم الولايات المتحدة، وفق وكالة "رويترز"، إعادة منظومتي القبة الحديدية إلى إسرائيل "كجزء من صفقة إعادة التأجير التمويلي".

هذا التطور، جاء في ظل احتدام التوتر الإقليمي في خضمّ الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، ما ينذر بتوسع رقعة النزاع، وفق مراقبين، وفي أعقاب إرسال واشنطن دفعة ذخيرة إلى إسرائيل، بينها صواريخ للقبة الحديدية.


"القبة الحديدية".. كيف لا تُصمد؟
يخشى مسؤولون أميركيون من احتمال إطلاق "حزب الله" صواريخ دقيقة على المدن الإسرائيلية، بينما يجري الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية في غزة، بحسب وكالة بلومبيرغ، التي أضافت أن:


نسبة اعتراض القبة الحديدية للصواريخ انخفضت من 90 إلى نحو 80 في المائة ما يعني سقوط المزيد من الصواريخ على المدن الإسرائيلية إن قامت حماس أو جماعات أخرى بتكثيف الهجمات.


تقديرات مسؤولين غربيين، تؤكد أن مثل هذا الأمر محتمل مع وصول مخزونات حماس من الصواريخ بحوالي 100 ألف صاروخ.


حماس أطلقت 3 آلاف صاروخ في الـ 20 دقيقة الأولى من هجومها على إسرائيل يوم 7 أكتوبر ما يشكل زيادة ملموسة عن العمليات السابقة.


صواريخ حماس متطورة أكثر مما كان يستخدم في المعارك السابقة.


المجتمع الإسرائيلي يدرك أن الحرب مع "حزب الله" لن تكون مثل الحرب مع "حماس."
إسرائيل ستتحول من اعتراض الصواريخ إلى تدمير منصات إطلاقها.


إذا دخل "حزب الله" في النزاع، فإن خطر إرهاق دفاعات القبة الحديدية لا يزال مستمرا.
"حزب الله" هو الجهة غير الحكومية الأكثر تسليحا في العالم وترسانته أكبر وأكثر نوعية من ترسانة "حماس".


وتدرس واشنطن حاليا زيادة الدعم العسكري لإسرائيل، حيث أكد الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن، أن الولايات المتحدة ستقدم لإسرائيل "كل ما تحتاج إليه" بما في ذلك صواريخ لمنظومة القبة الحديدية، وفق وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.


 




 

 


 

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