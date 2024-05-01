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الأربعاء، 01-05-2024 09:51 ص

في اليوم الـ208 من العدوان على غزة .. شهداء ومصابون في غارات متفرقة على القطاع

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الوكيل الإخباري- دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الأربعاء، يومها الـ208، وسط قصف للطيران الحربي وللمدفعية الإسرائيلية للمربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء، لا سيما مدن غزة، ورفح، ودير البلح، ومخيم النصيرات، ما تسبب في سقوط مزيد من الشهداء والمصابين، وتدمير مزيد من المباني والممتلكات.اضافة اعلان


وعلى آخر الأحداث، أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" بارتقاء عدد من الشهداء وسقوط عدد من المصابين إثر قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، وهو ما أكدته مصادر طبية في مستشفى المعمداني في المدينة .

وأوضحت المصادر أنه تم انتشال 3 شهداء و4 جرحى بينهم أطفال عقب قصف المنزل في شارع الجلاء.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وحي تل الهوا جنوب غرب، وحي الصبرة وسط المدينة.

واستهدفت غارات من طائرة حربية إسرائيلية مخيم النصيرات، والمنطقة الشرقية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما أفادت مصادر صحية باستشهاد فلسطينية متأثرة بإصابتها في قصف مدفعي استهدف شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان 34535 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 77704 جريحا.

ويوم أمس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا تغيير في أهداف الحرب على قطاع غزة، وإن إسرائيل لن تقبل بتسوية بخصوص رفح، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية ستدخلها سواء تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أم لا.

 




 

 


 

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