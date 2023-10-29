في تغريدة حذفها لاحقاً .. نتنياهو يتعرض لانتقادات واسعة حول مسؤولية الإخفاق بهجوم 7 اكتوبر

الوكيل الإخباري - نفى رئيس الوزراء الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تلقيه أي تحذيرات بشأن نية حركة حماس بتنفيذ عملية طوفان الاقصى، ملقيا باللوم في فشل توقع الهجوم المباغت وغير المسبوق على عاتق الاستخبارات والأمن العام الاسرائيلي. اضافة اعلان





وكتب نتنياهو على حسابه الرسمي في موقع "إكس" أن كل وكالات الاستخبارات، كانت تقدر بأن حركة حماس مردوعة إثر الحروب السابقة واتجهت نحو التسوية.



وذكر أن هذا التقييم الاستخباري قُدم مرة بعد أخرى إليه وإلى المجلس الأمني المصغر، وذلك حتى قبيل اندلاع الحرب.



وأثارت تغريدة نتنياهو جدلاً كبيراً بين الأوساط العسكرية والسياسية في كيان المحتل، إلى أن أجبر على حذفها، خاصة بعد أن ردّ رئيس هيئة الأركان العامة العشرين لجيش الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على التغريدة قائلا:" "عندما نكون في حالة حرب، يجب على القيادة أن تظهر المسؤولية، وأود دعم وتعزيز جميع قوات الأمن وجنود الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك رئيس الأركان ورئيس الجيش الإسرائيلي ورئيس الشاباك، سيقدرون على تحقيق ما نطلبه منهم، وأي إجراء أو تصريح آخر، سيضر بقدرة الشعب على الصمود".



وأضاف:" على نتنياهو أن يتراجع عن تصريحه، ويتوقف عن التعامل مع الموضوع، عبء ثقيل يقع على عاتق رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لما كان وسيكون".



كما هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد نتنياهو قائلا: "نتنياهو تجاوز الخط الأحمر الليلة، فبينما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي وقادته ببسالة ضد حماس وحزب الله، يحاول هو إلقاء اللوم عليهم بدلا من دعمهم، إن محاولات التنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على المنظومة الأمنية تضعف الجيش أثناء القتال، على نتنياهو أن يعتذر عن كلامه".



وهاجمت زعيمة حزب العمل ميخائيلي نتنياهو: "نتنياهو يجلس في مكتبه، مع السيجار والشمبانيا، ويحمل قادة الجيش الإسرائيلي مسؤولية كارثة الغلاف، الجيش الإسرائيلي يقاتل حماس، بينما نتنياهو يقاتل الجيش والشعب الإسرائيلي".



وكانت قد ذكرت صحيفة "هآرتس" أن نتنياهو يحمل المسؤولية في فشل توقع الهجوم لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، ورئيسها أهارون هاليفا، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار.

