قطر تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة ومستشفيات في غزة

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية القطرية بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تأوي آلاف النازحين في مخيم جباليا، وعدد من المستشفيات في قطاع غزة.

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واعتبرت الوزارة في بيان اليوم السبت ماارتكبته قوات الاحتلال "مجازر وحشية وجرائم شنيعة بحق المدنيين العزل، وتعديا سافرا على أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".



وجددت وزارة الخارجية، التأكيد على أن "توسع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة لتشمل الأعيان المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وتجمعات السكان يعتبر تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات، وينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة".



كما حذرت من أن "تواطؤ المجتمع الدولي، تارة بالصمت وتارة أخرى بالانتقائية إزاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سيزيد حالة الاحتقان ويوسع دائرة العنف، ويقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار". وطالبت المجتمع الدولي "بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين".

