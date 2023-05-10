الأربعاء 10-05-2023
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الأربعاء، 10-05-2023 11:14 ص

قطر: لن نتوانى عن الوقوف إلى جوار الأشقاء الفلسطينيين

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الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الخارجية القطرية أن بلادها لن تتوانى عن الوقوف إلى جوار الأشقاء الفلسطينيين بوجه الانتهاكات الإسرائيلية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المدنيين، وليس لها ما يبررها.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور ماجد الأنصاري في إحاطة إعلامية الليلة الماضية، إن قطر حريصة دوما على خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ اللحظات الأولى لبدء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تدل بصورة واضحة على خرق إسرائيل لكل الاتفاقات وجولات التهدئة السابقة.


وبين أن قطر تسعى في الوقت الحالي إلى الحفاظ على الأرواح عبر إجراءات سريعة لوقف العنف والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جهة ثانية، لفت الأنصاري إلى أن الجسر الجوي مستمر بين الدوحة وبورتسودان لنقل المساعدات الإنسانية والطبية بالشكل الأمثل، وبالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني ووزارة الصحة والفرق الميدانية هناك، بالرغم من الصعوبات اللوجستية؛ انطلاقا من الواجب الإنساني تجاه الشعب السوداني الشقيق.


إلى ذلك، أعلن الأنصاري عن دعم الدوحة للتوافق العربي المتعلق باستئناف حضور الوفد السوري لاجتماعات الجامعة العربية وشغل مقعد سوريا في الجامعة.


وأردف أن عودة العلاقات الثنائية مع قطر مرتبط بزوال الأسباب التي دعت إلى قطعها، والمتمثل بحل شامل يحقق تطلعات الشعب السوري.


بترا


 




 

 


 

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