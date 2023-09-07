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الخميس، 07-09-2023 08:24 ص

الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقل 6 آخرين من بيت لحم

اسعاف 5


الوكيل الاخباري - أصيب شاب بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، نُقل إلى المستشفى في بيت لحم، كما أصيب العشرات بالاختناق.  

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحام المخيم ثلاثة فلسطينيين هم: أمين سر حركة "فتح" عامر ضراغمة (43 عاما)، وسليمان هيثم مزهر (21 عاما)، ووسام عبد الرحمن الحسنات (47 عاما)، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

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وفا


 




 

 


 

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