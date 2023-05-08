الإثنين 08-05-2023
الوكيل الاخباري

السير تكشف سبب الأزمة المرورية باتجاه السابع

بيرو.. مقتل 27 عاملا جراء حريق في منجم ذهب

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

الناطق باسم أردوغان: الغرب يعارض إنهاء النزاع الأوكراني

وفاة واصابتان بتدهور تريلا على طريق رأس النقب

إيران ترحب بنجاح سوريا في استعادة مقعدها في جامعة الدول العربية

تكساس: 7 قتلى بحادث دهس أمام مركز لاستقبال المهاجرين

قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين من بيت لحم

فيديو - انقلاب مركبة على أوتوستراد الزرقاء باتجاه عمان

ارتفاع طفيف على أسعار الكوسا والباذنجان وزهرة

الإثنين، 08-05-2023 08:29 ص

قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين من بيت لحم

احتلال 9


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، تسعة فلسطينيين من بيت لحم، بينهم أمين سر حركة فتح في مخيم عايدة شمالا.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من، أحمد ناصر عساكرة (٢٣عاما) من قرية العساكرة، ومنير محمد تعامرة (٣٥عاما) من قرية العروج شرقا، وصلاح موسى صباح (٢٦عاما)، وفادي عادل عطالله (٢٥عاما)، وأحمد سعيد صباح (٢٦عاما)، وحمزه عوض عطالله (٢٦عاما)، وإبراهيم وجيه صباح (٢٦عاما)، وجميعهم من قرية حرملة شرقا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.


وأضافت المصادر أنه تم اعتقال أمين سر حركة فتح في مخيم عايدة مروان فرارجة في الثلاثينات من عمره، واحمد جمال حسان (٣٧عاما) من شارع الصف وسط بيت لحم، بعد ان داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال 5

الاحتلال يعتقل شابا من قلقيلية

احتلال 55

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من جنين

احتلال 999

الاحتلال يعتقل 4 شبان من مناطق متفرقة في رام الله والبيرة

08143434531812150632827002017223

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال غرب رام الله

ز

الاحتلال يهدم منزلين في أريحا

ظ

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الـ16 على التوالي

أخبار متعلقة
احتلال 5

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بيت لحم

احتلال8

الاحتلال يهدم مدرسة في بيت لحم

لالالا

قوات الاحتلال تنصب برجا عسكريا جنوب شرق بيت لحم

احتلال 99

قوات الاحتلال تداهم منزلا في بيت لحم

احتلال 55

الاحتلال يعتقل شابا من جنوب بيت لحم

احتلال 10

الاحتلال يعتقل فتى من بيت لحم