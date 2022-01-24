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الإثنين، 24-01-2022 02:58 م

قوات الاحتلال تقتحم الحرم الإبراهيمي الشريف

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الوكيل الإخباري-اقتحم نحو مائة من جنود الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، الحرم الابراهيمي الشريف بمدينة الخليل.

واستنكرت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية هذا الاعتداء على الحرم الابراهيمي الشريف واستباحته بإقامة نشاط احتلالي لما يسمى قوات حرس الحدود في منطقة الباب الشرقي لـ"الجاولية" الشرقية للحرم. وشددت على ان مثل هذه الاقتحامات مؤشر خطير جدا على نية الاحتلال الاسرائيلي فرض السيطرة الكاملة على الحرم ومحاولة تهويده وتحويله لكنيس يهودي.

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