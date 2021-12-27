الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من الخليل

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة دورا واعتقلت الشقيقين ايمن ومحمد علي سليمان اطبيش (43 و33 عاما)، وخليل عواودة من بلدة اذنا، وموسى الســـــويطي من بلدة بيت عوا.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدة الظاهرية، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، ومدخل مدينة الخليل الشمالي، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وفا