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السبت، 16-03-2024 09:47 ص

قوات الاحتلال تنسحب من نابلس بعد اقتحامها لساعات واعتقال شابين

احتلال٢


الوكيل الاخباري - انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة نابلس في الضفة الغربية بعد اقتحام المدينة فجر اليوم السبت واعتقال شابين من قطاع غزة كانا في فندق بمحيط البلدة القديمة وسط المدينة.

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن نحو 25 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من الجهة الغربية، فيما أوضحت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في المدينة، ونشرت فرقا راجلة وقناصة في البلدة ومحيطها.


وأشارت الوكالة إلى أن شبانا فلسطينيين اشتبكوا مع قوات الاحتلال التي انتشرت بوسط المدينة، وأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المدمع على المقاومين الفلسطينيين.


 




 

 


 

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